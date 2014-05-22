Кияни п'ють якіснішу воду, порівняно з іншими регіонами - експерти

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу повідомив начальник Головного управління Держсанепідемслужби Києва Олег Рубан.

«Можу сказати, що в місті Києві фактично найкраща вода в країні. Лише за нашими ретельними і масштабними дослідженнями, які здійснюються в рамках державного санітарно-епідеміологічного контролю, було відхилень за санітарно-хімічними показниками лише 1,2%... це показники, які порівняно з іншими містами і селами в Україні можна вважати безпечною і якісною водою», - сказав Рубан.

Підтвердила цю інформацію і директор «Білоцерківвода» Ольга Бабин. За її словами, фахівці підприємства провели лабораторну експертизу питної води в Києві.

«Як представник організації, яка здійснювала контроль, хочу підтвердити, що дійсно – якість води дуже хороша», - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що водопровідна вода в Києві є навіть безпечнішою, ніж у столичних бюветах.

«Вода з підземних джерел є більш неконтрольованою. У ній домішки ми не можемо контролювати. А вода з крана є контрольованішою. Вона на всіх етапах, що підтверджує наша санепідемстанція, проходить тотальний контроль - починаючи з виробничого і закінчуючи стандартним», - додала Бабин.

Це твердження також підтвердили присутні на круглому столі представники Київської міської державної адміністрації (КМДА) і «Київводоканалу».

«Інформація і від санепідемстанції Києва і від «Київводоканалу» свідчить про те, що вода з системи централізованого водопостачання відповідає чинним вимогам ДержСанПіН (Державні санітарні правила і норми «Питна вода» - УНІАН). У випадках з бюветними комплексами з різних причин виникають відхилення», - сказала начальник управління водопровідно-каналізаційного господарства КМДА.

При цьому вона запевнила, що у разі виявлення відхилень у складі води в бюветах від вимог до якості, вживаються заходи, що дають змогу підвищити якість води і використовувати бювети в подальшому.

Разом з тим, радник голови правління «Київводоканалу» Вікторія Яковлєва уточнила, що якість води, що надходить киянам, багато в чому залежить від полягання водопровідних мереж у столиці. За її словами, через зношеність водопровідної мережі в Києві, якість води може погіршуватися на шляху з «Київводоканалу» до кінцевого споживача. Вона повідомила, що з 4 тис. км водопровідних мереж столиці, термінової заміни вимагає понад чверть.

«40 млн. грн як мінімум потрібно хоч би для того, щоб замінити ті мережі, які вже на 100% амортизовані, – це 26% від всієї мережі. А взагалі потрібно перекладати 80% мережі. Але ці 26% - це те, що вже «горить», - сказала Яковлєва.

Проте, за її словами, коштів для перекладання мереж у «Київводоканалу» немає, не передбачені вони і в столичному бюджеті. Тому цю проблему потрібно вирішувати на рівні держави.

Довідка УНІАН. Остання редакція Гігієнічних вимог до питної води, призначеної для споживання людиною (ДержСанПіН) була затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України в травні 2010 року. Згідно з цією редакцією, питна вода в Україні повинна перевіряється за 28 компонентами. З 2015 року мали бути запроваджені нові ДержСанПіН, згідно з якими якість питної води визначатиметься за 74 компонентами.