У Києві пройде акція з безкоштовного анонімного тестування на ВІЛ-інфекцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, захід відбудеться за фінансової підтримки міжнародної організації АHF (Aids Healthcare Foundation).

Обстеження проходитиме у спеціально обладнаному транспортному засобі з використанням швидких тестів, результати після якого стають відомими вже протягом наступних 15-30 хвилин.

Організатори зауважують, що позитивний результат швидкого тесту не є основою для постановки діагнозу «ВІЛ-інфекція» і потребує проведення додаткових (підтверджувальних) тестів в умовах лабораторії з використанням спеціального устаткування. Крім тестування на антитіла до ВІЛ, учасники акції матимуть змогу отримати інформаційно-консультативні послуги з питань ВІЛ/СНІДу.

Графік проведення тестувань на ВІЛ-інфекцію у районах столиці оприлюднений на офіційному сайті київської влади http://kievcity.gov.ua/news/14807.html.

Як зазначається, попередня серія безкоштовних анонімних вуличних тестувань на ВІЛ-інфекцію у вересні 2013 року залучила до обстеження 1080 осіб, з яких 21 особа отримала позитивний результат.

Загалом станом на 1 січня 2014 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які перебувають під диспансерним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, становила 9945 осіб, в т. ч. - 562 дітей віком до 14 років (з них 157 мають встановлений діагноз ВІЛ-інфекції). З діагнозом СНІД на обліку значиться 1841 хворий, з них - 50 дітей.