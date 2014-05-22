Вінниччина: блискавка вбила 35-річну жінку, ще двох госпіталізовано

У Вінницькій області внаслідок ураження блискавкою загинула одна та госпіталізовано дві людини.

Як повідомили УНІАН в УДСНС України у Вінницькій області, 21 травня о 17:00 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в с. Стратіївка на присадибній ділянці на вул. Леніна в 40-річного чоловіка влучила блискавка. Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення районної лікарні у важкому стані.

Цього ж вечора о 17:51 з смт Крижопіль надійшло повідомлення про те, що в с. Соколівка під час випасання корів блискавкою була вражена 35-річна жінка. На місці події працівники швидкої медичної допомоги констатували смерть людини.

Також 21 травня о 19:00 в службу «101» надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення районної лікарні було доставлено 32-річного жителя м. Іллінці, з діагнозом «ураження блискавкою». На даний час стан потерпілого середньої тяжкості.