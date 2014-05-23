«Київмедспецтранс» отримав 20 нових автомобілів екстреної меддопомоги

«Київмедспецтранс» отримав 20 нових автомобілів екстреної медичної допомоги «Пежо Боксер».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, сьогодні голова КМДА Володимир Бондаренко здійснив передачу автомобілів медслужбі міста.

Автомобілі повністю обладнані медичною апаратурою, імобілізаційним обладнанням та виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.

Загалом за кошти державного бюджету для столичних медичних закладів закуплено 91 спеціалізований дорожньо-транспортних засіб (автомобіль екстреної медичної допомоги «Пежо Боксер»).

«Лікар швидкої відповідно до нормативів повинен доїхати до хворого за 10 хвилин. Наразі постало питання якості дорожнього покриття у столиці і ми його вирішуємо. Крім того, за рахунок міського бюджету швидкі обладнають GPS-навігаторами, що допоможе швидше орієнтуватися водієві на столичних вулицях», – сказав Бондаренко.