В Чернівцях у навчальному закладі отруїлися 20 дітей

В Чернівцях у навчально-виховному комплексі «Любисток» отруїлися 20 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області, станом на 16.00 23 травня госпіталізовано 6 дітей, в ході епідрозслідування з ознаками захворювання виявлено ще 14 дітей.

Зокрема, згідно з повідомленням, до обласного управління Держсанепідслужби 23 травня надійшли термінові повідомлення з обласної дитячої клінічної лікарні Чернівців про звернення 3 хворих дітей зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту, блювоту, які відвідують навчально-виховний комплекс «Любисток». Діти були госпіталізовані в кишкове інфекційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

Працівниками СЕС негайно було розпочато епідеміологічне розслідування в навчально-виховному комплексі «Любисток» та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.

Проведення комплексу протиепідемічних та профілактичних заходів триває.

В управлінні освіти Чернівецької міської ради зазначають, що діти отруїлися, найімовірніше, 22 травня. Цього дня в меню був салат із свіжих капусти, огірків та помідорів.

У закладі є групи дитячого садка, яким салат не давали. Вихованці дитсадку проблем із здоров’ям не мають.

Однак чимало учнів початкових класів, які їли згаданий салат, – отруїлися.