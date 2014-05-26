Житомирщина: з отруєнням госпіталізовано дітей та виховательку дитсадка

У Житомирській області впродовж 23-24 травня до Олевської центральної районної лікарні з діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 8 дітей (2008-2011 р.н.) та виховательку дитячого садка із с. Радовель Олевського району.

Як повідомляє Державна служба з набдзвичайних ситуацій, всього у дитсадку виховуються 52 дитини.

Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню важкості.

Фахівці обласної СЕС в осередку захворювання здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Подія перебуває на контролі Управління ДСНС у Житомирській області.