У Києві псевдолікар видурював кошти у матері онкохворої дитини

Працівники карного розшуку Голосіївського районного управління столичної міліції затримали чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів грошима онкохворої дитини.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, лиходій в мережі Інтернет знайшов повідомлення про збір коштів на лікування маленької онкохворої дівчинки. Він зателефонував за вказаним у оголошенні номером і, представившись лікарем, що лікує суто народними методами, пообіцяв жінці швидке та безболісне зцілення її дитини. Однак сказав, що йому необхідно перерахувати кошти в розмірі більше 1 тисячі доларів США, щоб закупити необхідні препарати для приготування «чудо-зілля». Жінка, сподіваючись, що це допоможе її дитині стати знову здоровою, відправила на його картку зазначену суму. У подальшому вона перераховувала шахраю гроші ще двічі.

Дитині ставало гірше і її госпіталізували до Національного інституту раку.

Зловмисник зателефонував знову, а потім він навіть приїхав під стіни лікарняного закладу. На щастя, в палаті з жінкою знаходилася її родичка, яка засумнівалася, що чоловік - справжній лікар, і викликала правоохоронців та повідомила про підозрілого чоловіка лікарям інституту.

Медики першими вийшли на зустріч з «колегою», хотіли розпитати про його методику лікування. Вже після кількох фраз спеціалісти зрозуміли, що до медицини ця особа не має жодного відношення. Правоохоронці затримали псевдолікаря.

Ним виявився 40-річний уродженець Кіровоградщини. Правоохоронці з’ясували, що він вже мав судимість за вчинення аналогічного злочину. Зловмисник брав величезні суми у нещасної жінки та прогулював їх. Коли гроші закінчувались, телефонував їй знову.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.