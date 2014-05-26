У Харківській області спалаху кору не зафіксовано - МОЗ
11:35, 26 травня 2014Новини регіонів
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За інформацією Державної санітарно-епідеміологічної служби України, в Харківській області за чотири місяці 2014 року було зареєстровано 19 випадків захворювання на кір
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у МОЗ, переважна більшість захворілих – не щеплені проти кору, що сприяло поширенню інфекції серед місцевих мешканців. Серед захворілих 18 дітей віком до 17 років. Станом на 23 травня 2014 року поширення інфекції в організованих колективах не було.
В регіоні проводиться постійний моніторинг захворюваності на кір та контроль своєчасності і повноти проведених протиепідемічних заходів, здійснюється робота по активізації проведення профілактичних щеплень проти кору.
Ситуація знаходиться на контролі Держсанепідемслужби України.
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