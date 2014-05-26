У Чернігівській області цього літа планують оздоровити 73% дітей, у тому числі 75% дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей та 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації повідомила директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Оксана Сердюк.

За її словами, діти будуть оздоровлюватися у місцевих оздоровчих закладах, а також за межами області й навіть країни (йдеться про оздоровлення дітей-сиріт за кошти меценатів). На Чернігівщині працюватимуть 26 закладів оздоровлення, три з яких належать до закладів санаторного типу. Торік майже 5 тис. чернігівських дітей відпочивали у Криму, нині дітям та їхнім батькам запропонують відпочинок у Карпатах і Херсонській області.

"Область ставить завдання не знижувати показники оздоровлення дітей, напрацьовані в попередні роки", - сказала Сердюк. У 2013 році було оздоровлено 65 тис. дітей, цього року планують збільшити цей показник на 1 тис. дітей.

Директор департаменту уточнила, що фінансування цьогорічної оздоровчої кампанії збільшилося на 12 млн грн порівняно з минулим роком - до 66,7 млн грн.

Як зазначив заступник начальника Департаменту освіти і науки Чернігівської ОДА Микола Конопацький, у червні в регіоні традиційно відкриються 507 пришкільних таборів (на 10 менше, аніж торік через скорочення кількості учнів та шкіл у сільській місцевості). Уперше поблизу Чернігова працюватиме літня школа для обдарованих дітей, що матиме дві зміни – з природничим та історико-краєзнавчим профілем. "Докладемо усіх зусиль, щоб діти відпочили і науково збагатилися", - наголосив Конопацький.