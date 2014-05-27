У Донецьку обстріляли "швидку": дані про стан лікарів невідомі
08:50, 27 травня 2014Новини регіонів
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Фото: УНІАН
У Донецьку в понеділок пізно ввечері потрапила під обстріл бригада "швидкої допомоги".
Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я області.
"Даних про те, що зараз з лікарями, поки що немає", - йдеться в повідомленні ОДА.
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Як вже раніше повідомлялося, за неофіційною інформацією, внаслідок запеклих боїв у Донецьку силовики ліквідували десятки бойовиків.
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