У лікарні Донецька доставили 15 поранених - департамент охорони здоров'я
10:02, 27 травня 2014Новини регіонів
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Станом на 23:00 26 травня в лікарні Донецька доставили 15 осіб з вогнепальними пораненнями
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на департамент охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.
Медики продовжують працювати і доставляти постраждалих в лікувальні установи.
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Цифри щодо загиблих офіційно будуть тоді, коли їх почнуть доставляти в морги.
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