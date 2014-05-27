У лікарні Донецька доставили 15 поранених - департамент охорони здоров'я

10:02, 27 травня 2014
Новини регіонів
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Станом на 23:00 26 травня в лікарні Донецька доставили 15 осіб з вогнепальними пораненнями

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на департамент охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

Медики продовжують працювати і доставляти постраждалих в лікувальні установи.

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Цифри щодо загиблих офіційно будуть тоді, коли їх почнуть доставляти в морги.

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