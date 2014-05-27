Закарпаття: батьки продавали дітей у рабство для жебракування

На Закарпатті засуджено батьків, які продавали дітей у рабство для жебракування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, щодня четверо дітей віком від 4 до 13 років були вимушені просити милостиню на ринках у Тячівському районі. Займатися жебрацтвом дітей змушували їхні батьки, яких затримали працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю. За словами затриманих, за день діти могли заробити до 5 тис. грн.

Однак цього зловмисникам було замало. Одна із жінок вирішила продати свою дитину за 2 тис. доларів США. Підшукуючи покупця, мати рекламувала своє дитину, як досвідчену жебрачку, здатну викликати жалість та виманювати гроші з небайдужих людей. На вулиці вона віддала чотирирічну дитину й отримала бажані кошти. Відразу після передачі грошей її затримали оперативники УБОЗ.

Суд засудив батьків до позбавлення волі на терміни 1,5 та 4 роки, а третю спільницю - до 5 років позбавлення волі з відстрочкою відбуття покарання терміном на 3 роки. Окрім цього, злочинців позбавлено батьківських прав.

Діти проживають у школі-інтернаті.