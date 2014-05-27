Запасів донорської крові у Донецьку достатньо - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що у зв'язку з бойовими зіткненнями на території Донецька в до обласної станції переливання крові звертається велика кількість городян, які хочуть здати кров для потреб потерпілих.

Тільки сьогодні близько 300 потенційних донорів виявили бажання здати кров для поранених.

Водночас, за словами головного лікаря обласної станції переливання крові Світлани Лиспак, запас крові, яка знаходиться на даний час на зберіганні в медустанові, достатній.

«Зараз нами заготовлено близько 100 літрів донорської крові за середньодобової витрати не більше 6 літрів», - підкреслила головлікар.

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Керівництво обласної станції переливання крові звертається до жителів міста Донецька, які хочуть стати донорами, з проханням наперед зв'язуватися з медустановою.