Харківщина: фармкомпанія передала препарати для поранених під час АТО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія Георгієвського.

Заступник губернатора висловив переконання, що бізнес і надалі допомагатиме в здійсненні соціальних проектів.

За словами начальника військово-медичного клінічного центру Північного регіону Міністерства оборони України Віктора Поліщука, медикам був запропонований список медикаментів, і вони самі сформували необхідний пакет препаратів.

У свою чергу директор фармацевтичної компанії «Здоров’я», яка надала медпрепарати, Олександр Доровський зауважив, що для медзакладів будуть придбані знеболюючі, антибіотики та протизастудні препарати. За його словами, компанія щомісяця надаватиме допомогу медзакладам, в яких проходять лікування учасники антитерористичної операції.