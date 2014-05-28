У Донецьку закрито дві лікарні - міськрада

У Донецьку на даний час (з 27 травня) залишаються закритими 14 шкіл і 2 медустанови, які розташовані неподалік аеропорту і залізничного вокзалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що в Київському районі 28 травня не працюють міська лікарня № 18 і стаціонар дитячої клінічної лікарні № 1 (пр. Київський, 61).

У Київському районі не працюють 9 загальноосвітніх шкіл: №№ 23, 43, 56, 57, 58, 59, 65, 102, 117 (4013 учнів), а в Куйбишевському районі не працюють 5 загальноосвітніх шкіл: №№ 21, 41, 50, 51, 74 (2082 учні).

Дитячі дошкільні установи відкриті в усіх районах міста для тих батьків, які не можуть залишити дітей вдома, наголошується у повідомленні.

Крім того, в міськраді повідомили, що 28 травня перекритим для руху автотранспорту залишається Київський проспект до перетину з проспектом Партизанським.

Громадський міський транспорт працює в штатному режимі. Деякі автобуси і тролейбуси у зв'язку із перекриттям Київського проспекту ходять скороченими маршрутами.