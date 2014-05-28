Червоний Хрест заявляє про крайню потребу в ліках для поранених у Донецькій області

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявляє про крайню потребу в ліках і перев'язувальних матеріалах для постраждалих у озброєних зіткненнях у Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у МКЧХ, кількість поранених зростає.

«Оскільки число постраждалих зростає, терміново потрібні ліки й перев'язувальні матеріали, - говорить Віра Радович, голова офісу МКЧХ у Донецьку. – Запаси медичних матеріалів уже доставлені в чотири лікарні Маріуполя і дві лікарні Донецька, а незабаром будуть доставлені й до Краматорська».

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МКЧХ нагадує всім, хто залучений у ситуацію насильства, про необхідність шанобливо ставитися до емблеми Червоного Хреста, й про те, що її можуть використовувати лише ті, кому це дозволено за сенсом чотирьох Женевських конвенцій.

Крім того, представникам Червоного Хреста має бути надано можливість безперешкодно виконувати свою гуманітарну місію, а власність організацій Червоного Хреста, включаючи транспортні засоби, має бути захищена від наслідків насильства.

У Києві, Одесі й Харкові співробітники МКЧХ почали відвідувати людей, які утримуються під вартою у зв'язку з поточною ситуацією. Виключно гуманітарна мета цих відвідин - проведення незалежної оцінки умов утримання цих людей і поводження з ними.