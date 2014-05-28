У Донецькій області автомобілі швидкої допомоги не викрадалися
14:58, 28 травня 2014Новини регіонів
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Всі машини швидкої допомоги, наявні в Донецькій області, використовуються виключно за своїм функціональним призначенням
Фото: УНІАН
У Донецькій області автомобілі швидкої допомоги терористами не викрадалися.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.
В ОДА наголосили, що інформація про викрадення в регіоні спеціальних медичних автомобілів, поширена у ЗМІ, не відповідає дійсності.
За словами в.о. заступника голови - директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олени Петряєвої, «всі машини швидкої допомоги, наявні в Донецькій області, використовуються виключно за своїм функціональним призначенням».
Вона підкреслила, що в Донецькій області дані автомобілі не викрадалися.
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