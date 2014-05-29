У Донецьку залишаються закритими 14 шкіл і 2 медустанови – міськрада

У Донецьку з 27 травня до сьогодні залишаються закритими 14 шкіл і 2 медустанови, які наближені до аеропорту і залізничного вокзалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Так, через перекриття Путіловського шляхопроводу свою роботу не відновили міська лікарня № 18 і стаціонар Дитячої клінічної лікарні № 1 (проспект Київський, 61). Також залишаються закритими 9 шкіл Київського району і 5 Куйбишевського району. У дитячих садах працюють чергові групи.

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Як і раніше, обмежено рух транспорту по вул. Стратонавтів, вул. Артемівській, Червоноармійському шосе, вул. Гірській, проспекту Київському - від проспекту Партизанського до аеропорту.

Як запевнили в міськраді, міський комунальний транспорт функціонує в штатному режимі й забезпечує потреби жителів у повному обсягу. 29 травня на лінії вийшли 158 тролейбусів, 114 трамваїв, 92 автобуси в режимі «звичайний» і 778 маршрутних таксі.

За скороченими маршрутами курсують тролейбус № 10 (до проспекту Панфілова) і автобуси № 5, 10 і 73 (до Партизанського проспекту), тролейбус маршруту №18 не працює.

Комунальні служби впорядковують вулиці, двори і парки Донецька.