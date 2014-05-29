У Донецьку терористи сьогодні викрали «швидку»
13:58, 29 травня 2014Новини регіонів
0
Машина викрадена з двору станції швидкої медичної допомоги по вулиці Щорса в Донецьку
Фото: УНІАН
У Донецьку терористи сьогодні, 29 травня, викрали автомобіль швидкої допомоги.
Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.
У повідомленні зазначили, що тільки що (після 12.00) в Донецьку представниками так званої «Донецької народної республіки» був викрадений спецавтомобіль.
«Машина викрадена з двору станції швидкої медичної допомоги по вулиці Щорса в Донецьку. Мова йде про автомобіль Peugeot Boxer з державним номерним знаком АН 0153 ІС», - сказано в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter