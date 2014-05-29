Львівщина: у регіон йде циклон з дуже сильними дощами

На Львівщині 30 травня – 1 червня очікується циклон з дуже сильними дощами, грозами і градом, в горах існує загроза утворення сельових потоків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА з посиланням на дані Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з впливом циклону з Балкан, на Львівщині 30 травня – 1 червня очікуються складні погодні умови: грози, місцями град, пориви вітру 15 – 20 м/с. Вдень 30 травня місцями, впродовж доби 31 травня та вночі 1 червня по всій території сильні дощі, в Карпатах 31 травня дуже сильні дощі.

31 травня – 2 червня на річках басейнів Сяну, Дністра очікується формування дощового паводку з підйомом рівнів води на окремих ділянках до 2 м .

«Місцями можливе затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, при дуже сильних дощах формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення селів», - наголошується у повідомленні.