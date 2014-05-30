Сумщина: від удару блискавки загинула 43-річна жінка

У Сумській області від удару блискавки загинула 43-річна жінка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

«У четвер, 29 травня, близько 13:30, 43-річна жителька села Сахарове, Путивльського району, стала жертвою стихії. Блискавка уразила жінку коли вона випасала худобу поблизу села. Удар грозового розряду виявився для неї смертельним», – йдеться у повідомленні.

При цьому рятувальники нагадують: щоб знизити ризик під час грози на відкритій місцевості не можна ховатися під високі дерева, особливо поодинокі.

«Найбільш небезпечними з них є дуб, тополя, ялина та сосна. Дуже рідко блискавка влучає у вербу і клен, а найменш вірогідна її атака на кущі. На відкритому просторі краще присісти у суху яму, траншею. Небезпечними можуть бути і металеві предмети, тож не варто перебувати поряд із ними, не потрібно купатися під час грози», – зазначається у повідомленні.