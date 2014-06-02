У Києві викрили мережу зі збуту наркотичних речовин, що приносила організатору злочинного бізнесу щоденно 30 тисяч гривень.

Про це повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

Загалом до злочинної діяльності, яку організував 35-річний киянин, було залучено більш як двадцять осіб.

Між членами угруповання були розділені обов’язки. Організатором злочинної схеми було вжито всі можливі заходи перестороги. «Продавці» не мали про нього жодного уявлення. Аби встановити особу організатора наркобізнесу та канали постачання наркотиків, правоохоронцям знадобилося сім місяців. Затримали його «на гарячому» в момент передачі денної виручки. Під час санкціонованого обшуку в квартирі організатора злочинної групи виявлено опій, кілька сотень контрацептивних засобів, які він використовував, як контейнери для опію, а також значну суму грошей.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,перевезення, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Стосовно затриманих обрано міри запобіжного заходу – тримання під вартою.