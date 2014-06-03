У Києві дозволено купатися на 10 пляжах

У Києві до літнього оздоровчого сезону 2014 року в повному обсязі підготовлені 11 міських пляжів, 10 з них вже отримали паспорти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

«Сьогодні усі пляжі відкриті та приймають відпочиваючих», - йдеться в повідомленні.

Станом на 2 червня паспорти готовності мають 10 міських пляжів. Поки що без паспорта залишається пляж «Тельбін». Він отримав погодження у всіх інстанціях, проте СЕС виявила деякі відхилення в аналізі води. Їх усунення залежатиме від погодних умов, зазначили в КМДА.

Крім того, фахівці «Плесо» підготували до відпочинку і 50 водних об’єктів, у яких не рекомендовано купатись. На цих об’єктах наведено благоустрій територій, зазначається в повідомленні.

Офіційно літній сезон щороку розпочинається з 15 травня і триває до 15 вересня.