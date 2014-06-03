В Одесі 5-річну дитину госпіталізовано після падіння із 3-го поверху

В Одесі у понеділок, 2 червня, 5-річна дитина випала з 3-го поверху житлового будинку.

Як повідомили УНІАН в Одеському міському управлінні ГУ МВС, у Київському районі міста, по вулиці Вільямса, в одному з багатоповерхових будинків у квартирі на 3-му поверсі дитина стояла на підвіконні, спершися ліктем на москітну сітку.

Під вагою дитини сітка порвалася, і дитина випала на вулицю. Як повідомили в міліції, потерпілого госпіталізовано з політравмою.