В Одесі 5-річну дитину госпіталізовано після падіння із 3-го поверху
17:22, 03 червня 2014Новини регіонів
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Дитина стояла на підвіконні, спершися ліктем на москітну сітку
Фото: УНІАН
В Одесі у понеділок, 2 червня, 5-річна дитина випала з 3-го поверху житлового будинку.
Як повідомили УНІАН в Одеському міському управлінні ГУ МВС, у Київському районі міста, по вулиці Вільямса, в одному з багатоповерхових будинків у квартирі на 3-му поверсі дитина стояла на підвіконні, спершися ліктем на москітну сітку.
Під вагою дитини сітка порвалася, і дитина випала на вулицю. Як повідомили в міліції, потерпілого госпіталізовано з політравмою.
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