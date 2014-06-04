На Львівщині багатодiтна мати народила третю двiйню

"Пологи - вже п'ятi у цiєї жiнки - пройшли без ускладнень, дiвчатка народилися здоровi. Одна важила 3 кiлограми 150 грамiв і завдовжки 55 сантиметрiв, а друга - 2 кiлограми 850 грамiв зi зростом у 52 сантиметри. Двiйнят, як i всiх попереднiх дiтей, жiнка народила самостiйно, без оперативного втручання, природним шляхом", - розповів акушер-гiнеколог, який приймав двiйнят, Едуард Миньо.

Сама Наталя тішиться малюками та каже, що доглядати за дітьми їй вже допомагає молодша донечка Аліна.

"Моя тiтка, татова сестра, також народжувала двiйнi. А нашим дiвчаткам ми вже дали iмена - Софiя та Соломiя. Старша донька, дев'ятирiчна Алiна, допомагала нам їх назвати", - зауважила багатодітна мама.

zaxid.net