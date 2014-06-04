Тернопільщина готова прийняти ще 200 переселенців із сходу України

Тернопільщині готова поселити на території області ще 200 переселенців із східних областей України. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це під час наради щодо соціально-побутового забезпечення переселенців із Криму та східних областей повідомив перший заступник голови ОДА Іван Крисак.

За його даними, станом на сьогодні до місцевих органів влади надійшло 179 звернень осіб щодо переселення та вирішення соціально-побутових проблем.

«Тимчасовим житлом ми уже забезпечили 153 особи. До центрів зайнятості Тернопільської області звернулись у пошуках роботи 25 осіб, десятьох забезпечили роботою. У загальноосвітні школи області прийнято 16 дітей із Криму, Севастополя та Одеси», – повідомив Крисак.

Він запевнив, що соціальні виплати для громадян, які переселились на Тернопільщину, виплачуються своєчасно.

«На даний час Тернопільщина готова поселити ще 200 осіб і всіляко їх підтримувати», – додав заступник голови ОДА.