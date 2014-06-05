На Черкащині збиратимуть кошти для оздоровлення дітей, які переїхали зі сходу

Учасники байкерського фестивалю «Тарасова гора» збиратимуть кошти для оздоровлення дітей, які переїхали на Черкащину зі сходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, оздоровлення дітей-переселенців відбуватиметься у дитячому оздоровчому комплексі «Придніпровський", що у селі Чапаєвка Золотоніського району. Кошти на оздоровлення дітей збиратимуть байкери, які 6 червня приїдуть на 14-й міжнародний байкерський мотофестиваль «Тарасова гора».

Як зазначили в прес-службі, байкери щорічно у рамках фестивалю збирають кошти. Торік гроші були перераховані на медобладнання для новонароджених у столичній лікарні «ОХМАТДИТ». Цього року байкери допомагатимуть дітям зі сходу, які переселились на Черкащину.

Президент міжнародного мотофестивалю «Тарасова Гора» Ашот Арушанов підтримав ініціативу голови Черкаської ОДА щодо допомоги дітям.

Наразі на Черкащині проживає 13 дітей-переселенців зі сходу, але щоденно їх кількість збільшується, тому кошти на оздоровлення будуть прийматись і після байкерського фестивалю.