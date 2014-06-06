Оскаржена незаконна передача у приватну власність дитячого оздоровчого комплексу «Орбіта»

Прокуратура оскаржила незаконну передачу у приватну власність дитячого оздоровчого комплексу «Орбіта» у центрі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, Вищий господарський суд України погодився з правовою позицією Генеральної прокуратури України та задовольнив касаційну скаргу прокуратури міста Києва, скасувавши незаконні судові рішення попередніх інстанцій щодо залишення у приватній власності одного із столичних товариств приміщення дитячого оздоровчого комплексу «Орбіта».

За результатами прокурорської перевірки стало відомо, що у 2006 році державне підприємство усупереч вимогам законодавства продало цьому товариству будівлю дитячого оздоровчого комплексу «Орбіта», розташовану у центрі Києва, змінивши її цільове призначення.

З метою повернення приміщення дитячого закладу до державної власності прокуратура Шевченківського району м. Києва звернулась з відповідним позовом до суду.

Однак, рішеннями Господарського суду м. Києва та Київського апеляційного господарського суду у задоволенні позову було відмовлено.

Наразі, після скасування вищевказаних незаконних судових рішень новий розгляд справи у суді першої інстанції відбудеться у новому складі, де прокуратура продовжуватиме відстоювати права та інтереси дітей.