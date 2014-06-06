У Сумах створено перший в області пляж для інвалідів

У Сумах створено перший в області пляж для людей з обмеженими можливостями.

Про це УНІАН повідомив голова Сумського спортивного клубу інвалідів «Фенікс», журналіст Олександр Грінка.

«Пляж створено біля міської рятувальної станції в парку імені Івана Кожедуба. На цьому місці є вже все необхідне для повноцінного відпочинку людей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі для інвалідів на візках: спуск-пандус з поручнями безпосередньо до води, бесідка, туалет, роздягальня. Дно річки в цьому місці обстежене водолазами, біля берега намито пісок. Дістатися на пляж також не проблематично», – зазначив Грінка.

За його інформацією, наразі завершуються роботи по благоустрою території, тож повноцінно пляж почне функціонувати вже на початку наступного тижня.

«Реалізувати цей соціальний проект вдалося завдяки старанням благодійного фонду «Соцінвест», який узяв на себе всю витратну частину по його впровадженню. Цей фонд також є куратором розташованої поруч з пляжем туристичної бази «Студяга», послугами якої завжди можуть скористатися інваліди, і котрим гарантовано безкоштовний прокат байдарок, катамаранів, човнів, наметів, спальних мішків», – наголосив Грінка.