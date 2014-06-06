Кияни масово здають кров для військовослужбовців, поранених під час АТО

Сьогодні у Києві на прохання військових лікарів та волонтерів близько 200 осіб здали кров для військовослужбовців, поранених під час антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у Головному військово-медичному клінічному ордену Червоної Зірки центрі «ГВКГ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

За словами заступника начальника відділу заготівлі та консервації крові Центру крові Збройних сил України підполковника медичної служби Андрія Собченкя, активності киян немає меж.

"Якщо у лютому нормою було 30, максимум 40 донорів в день, то зараз кількість виросла у рази. Станом на 13.00 мешканці Києва здали 75 літрів крові. З самого ранку люди стояли у черзі годинами аби допомогти військовослужбовцям і здати свою кров", — зазначив Собченко.

Нагадаємо, що завдяки спільній ініціативі військових лікарів Головного військово-медичного клінічного ордену Червоної Зірки центру «ГВКГ», Міністерства оборони України та волонтерських організацій на базі ГВМКЦ було організовано Центр здачі крові.

Військові лікарі та волонтери закликають киян здати кров для допомоги пораненим військовим, які брали участь в антитерористичній операції на сході.

Збір крові проводиться щоденно з 9.00 до 13.00, за адресою: м. Київ, провулок Госпітальний, 18. Контактний телефон: (044) 521-84-91.