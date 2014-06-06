У Житомирській області жінка потрапила в лікарню після укусу змії

У Житомирській області 5 червня 22-річна мешканка Олевського району потрапила в лікарню після укусу змії.

Про це УНИАН повідомили у департаменті цивільного захисту населення Житомирської ОДА.

Жінка потрапила до травматологічного відділення Олевської районної центральної лікарні.

Наразі медики надають жінці необхідну допомогу.

За словами головного спеціаліста вказаного департаменту Миколи Мінчука, з початку нинішнього року це перший на Житомирщині зареєстрований випадок укусу людини змією.

Як повідомляв УНІАН, минулого року на Житомирщині змії активізувалися через спекотну погоду ще у квітні.