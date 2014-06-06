У Житомирській області жінка потрапила в лікарню після укусу змії
17:11, 06 червня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
У Житомирській області 5 червня 22-річна мешканка Олевського району потрапила в лікарню після укусу змії.
Про це УНИАН повідомили у департаменті цивільного захисту населення Житомирської ОДА.
Жінка потрапила до травматологічного відділення Олевської районної центральної лікарні.
Наразі медики надають жінці необхідну допомогу.
За словами головного спеціаліста вказаного департаменту Миколи Мінчука, з початку нинішнього року це перший на Житомирщині зареєстрований випадок укусу людини змією.
Як повідомляв УНІАН, минулого року на Житомирщині змії активізувалися через спекотну погоду ще у квітні.
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