На Донбасі терористи грабують підприємства УТОС

Представники терористичної організації "Луганська народна республіка" здійснюють неправомірні дії стосовно інвалідів за зором, що проживають на Донбасі.

Про це написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Проросійські бойовики не гребують мародерствувати на підприємствах УТОС, знищують частину устаткування (тобто, по суті, - робочі місця людей з обмеженими можливостями), а також вивозять з території підприємств як устаткування, так і транспорт», - написав Тимчук.

За його словами, одного з керівників підприємства, де працевлаштовані інваліди за зором, терористи викрали і тримали в підвалі, вимагаючи підписати документи про добровільну передачу майна УТОС у розпорядження «ЛНР».

«Після того, яка почалися погрози, кілька родин інших співробітників УТОС були вимушені виїхати з території Луганської області до безпечних регіонів України», - написав Тимчук.