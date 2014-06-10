У Криму планується масове звільнення головних лікарів медзакладів

Самопроголошений «прем'єр-міністр» Криму Сергій Аксьонов запропонував міністру охорони здоров'я Криму Петру Міхальчевському подати у відставку через масові порушення у сфері охорони здоров'я.

Як повідомляє прес-служба Радміну, гуманітарну допомогу, що надходить до регіону, продають у приватних аптеках, у лікарнях продовжують брати "благодійні внески", ціни на деякі ліки зросли в регіоні на 200%.

Читайте такожОкупаційна влада Криму визнала, що півострів охопила продуктова криза

"Кількість порушень у сфері охорони здоров'я переходить всі межі. Ситуація складається категорично нетерпима", - заявив Аксьонов.

Також він вимагає подати у відставку заступників міністра охорони здоров'я - Таїра Мусаєва і Юлію Чалову, головлікарів кримських лікарень.