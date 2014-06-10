На Львівщину сьогодні прибули 56 жителів Луганська та Слов’янська

Львівщина у вівторок, 10 червня, прийняла понад півсотні переселенців зі східних областей України.

Про це повідомив УНІАН директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк.

«Сьогодні Львівська облдержадміністрація прийняла та поселила 56 осіб із Луганська та Слов’янська Донецької області», - повідомив Мартиняк.

За його словами, під час вихідних днів на Львівщині прийняли на тимчасове проживання 45 мешканців Донецької та Луганської областей.

«До нас їдуть сім’ї з маленькими дітьми, які змушені втікати зі своїх домівок через свавілля терористів. Будинки їхні пограбовані, а самих їх переслідують. Нам розповіли випадок, коли терористи у шахтарів у день зарплати вилучили весь заробіток. У містах відімкнений газ, світло, бракує води», – зазначив Мартиняк.

Він додав, що всі мешканці східних областей України розміщені у санаторні заклади, пансіонати та приватні помешкання жителів Львівщини.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, станом на ранок 10 червня, у Львівській області на обліку тимчасового проживання перебувало 220 громадян, які приїхали з Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей.