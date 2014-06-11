У Слов'янську немає бензину для «швидких»

У Донецькій області в медичних установах Слов'янська медикаменти є, але немає бензину для «швидкої допомоги».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

За словами в.о. заступника голови – директори департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олени Петряєвої, «в місті Слов'янську зруйновано практично всі автозаправки, зараз водії «швидких» намагаються прорватися за пальним до Краматорська».

Вона також відзначила, що через зупинку роботи Держказначейства в Слов'янську медпрацівники не одержують зарплату, що в нинішній ситуації створює додаткову напруженість в лікарському середовищі міста.

Що стосується забезпечення медикаментами, то завдяки одержаній від Червоного Хреста гуманітарній допомозі вдалося створити мінімальний запас, який дозволяє зараз надавати екстрену допомогу, запевнили в ОДА.