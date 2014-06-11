На Вінниччину вже прибули 39 переселенців зі східних областей України

До Вінницької області почали переїжджати переселенці зі східних областей України.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

За повідомленням, до області вже прибули 39 осіб зі східних регіонів України.

Протягом 7-9 червня з питань переселення на Вінниччину до департаменту соціальної політики ОДА відомства звернулися ще 17 сімей: 4 родини з Криму та 13 – з Донецької та Луганської областей. Ще 11 родин розглядають можливість такого приїзду.

За даними департаменту соціальної політики Вінницької ОДА, усі райони області провели інвентаризацію житлових об’єктів, які можуть послугувати для розміщення переселенців. Крім того, свою допомогу у тимчасовому розселенні (терміном 21 день) запропонували і 11 санаторних закладів.