У Донецькому тубдиспансері масової виписки немає і медикаментів достатньо

У Донецькому обласному тубдиспансері на даний час масової виписки немає і медикаментів достатньо.

Про це заявили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, тим самим спростувавши інформацію низки ЗМІ щодо примусової виписки туберкульозних хворих з обласного тубдиспансера.

«Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації повідомляє про перекручення інформації в деяких ЗМІ стосовно нібито примусово проведеної масової виписки хворих на туберкульоз з Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні у зв'язку з відсутністю медикаментів, а також стосовно можливих негативних епідеміологічних наслідків для регіону», - пояснили в ОДА. І відзначили, що проведена 3 червня часткова тимчасова відпустка пацієнтів була здійснена виключно за заявами родичів і самих хворих з метою забезпечення їх особистої безпеки, «що і стало наслідком поширеної у ЗМІ інформації».

Усього на тимчасове амбулаторне лікування за особистими заявами було переведено близько 200 хворих з 705 (це пацієнти, у яких не виділялося з мокротою туберкульозної палички). Всі вони наперед були забезпечені медикаментами для продовження лікування.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації повідомляє, що питання переведення хворих зі стаціонару вирішувалися суто в індивідуальному порядку і в повній відповідності з вимогами чинних національних стандартів (клінічних і епідеміологічних), а також з урахуванням можливостей продовження ними амбулаторного лікування за місцем проживання.

Водночас, за бажання, пацієнти зможуть безперешкодно повернутися до туберкульозного стаціонару.