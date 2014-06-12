На Житомирщині вдруге у цьому році народилася трійня

На Житомирщині в обласному перинатальному центрі, де виходжують малюків вагою від 500 грамів, вдруге у цьому році народилася трійня.

Як передає кореспондент УНІАН, головний лікар Житомирського обласного перинатального центру Юрій Вайсберг пояснив, що за статистикою, народження трійні – це один випадок на 75 тисяч пологів.

Вайсберг уточнив, що «торік на Житомирщині народилося 15 тисяч немовлят, і серед них була лиша одна трійня, а вже з початку цього року у Житомирському обласному перинатальному центрі народилося вже дві трійні, одну з них народила 28 березня мешканка Севастополя - уродженка Миколаївщини».

Сім’ю в Житомирському обласному перинатальному центрі привітали чиновники, журналісти та колеги батька родини - Олександра Кузіна.

Трійня - хлопчик і дві дівчинки – народилася у жительки села Тишів Малинського району Житомирщини Наталі Кузіної шляхом кесаревого розтину при терміні вагітності матері у 32 тижні 2 червня цього року. Народилися – дівчинка масою 1 кг 540 грамів, хлопчик масою 2 кг 160 грамів та дівчинка масою 1 кг 690 грамів. Оскільки дітки народилися недоношеними, їх тиждень виходжували у відділенні інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру. Зараз діти перебувають у відділенні постінтенсивного догляду та виходжування.

У цій родині Кузіних тепер четверо діток, оскільки у них вже є один хлопчик віком 2 роки 3 місяці.

Вайсберг нагадав журналістам, що у березні цього року в Житомирському обласному перинатальному центрі трійню народила Лариса Кожербаєва з Севастополя. Тоді сім’я також поповнилася двома дівчатками й одним хлопчиком.

За його інформацією, перед цим останній такий випадок на Житомирщині був зафіксований у 2011-му році.