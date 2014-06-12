У Чернігові правоохоронці здали 30 літрів крові для потреб поранених у зоні АТО

У Чернігові правоохоронці за два дні здали 30 літрів крові в "банк крові" для потреб поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області, сьогодні в управлінні медики прийняли кров від п’ятдесяти донорів. В акції взяли участь не лише працівники Управління – кров також здавали співробітники інших структурних підрозділів, зокрема, бійці патрульної служби, дільничні інспектори, інспектори ДАІ.

Тридцять співробітників Чернігівського міськвідділу внутрішніх справ долучилися до акції напередодні, триває здача крові міліціонерами в міськрайвідділах області.

Згідно з повідомленням, серед донорів були й ті, хто повернувся із зони АТО. Вони заявили, що прийшли допомогти побратимам, які зараз знаходяться в шпиталях, адже ті вчинили б так само.

Чернігівські правоохоронці вже кілька років поспіль проводять акцію "Міліцейська крапля крові" до Міжнародного дня захисту дітей. Цього року акція набула іншого значення, адже зараз препарати крові потрібні пораненим міліціонерам, гвардійцям та військовикам, які беруть участь в антитерористичній операції на Донеччині та Луганщині. За попередньою інформацією, препаратів крові достатньо, але медики накопичують необхідні запаси.