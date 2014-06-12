До Одещини на оздоровлення виїхали 449 дітей з інтернатів Луганщини

З Луганської області на оздоровлення до Одещини виїхали 449 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Про це заявила начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Альона Терещенко під час брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За її словами, вирішується питання щодо переводу 9 дітей-інвалідів з будинку дитини № 2 до Краснодонського обласного дому-інтернату для дітей-інвалідів, яке підпорядковане Департаменту соціального захисту населення.

У Донецькій області поки необхідності у вивезенні вихованців будинків дитини до аналогічних закладів регіону немає, бо в усіх них створені всі належні умови щодо безпечного перебування дітей. Породіллі бажання перевестися в інші заклади охорони здоров’я не виявили, сказала Терещенко.

«Також завдяки співпраці з Фондом народонаселення ООН, ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом та іншими благодійними організаціями в зону конфлікту вдається доставляти гуманітарний вантаж для малюків та їхніх мам. Це гігієнічні набори, пакети для немовлят», - повідомила Терещенко.