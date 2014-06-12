Зі Слов'янського тубстаціонару евакуйовано 45 хворих на хронічний туберкульоз

У Донецькій області зі Слов'янського туберкульозного стаціонару евакуйовано 45 хворих на хронічний туберкульоз.

Про це повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, 6 червня за особистого супроводу головного лікаря обласної туберкульозної лікарні зі Слов'янського туберкульозного стаціонару санітарним транспортом було евакуйовано і перерозподілено у туберкульозних установах області 45 хворих на хронічний туберкульоз, які потребують і надалі стаціонарне лікування.

Також в ОДА повідомили, що станом на 10 червня, в Донецькій обласній клінічній туберкульозній лікарні перебувають 512 хворих. Пацієнти в повному обсязі забезпечені необхідними протитуберкульозними препаратами і чотириразовим харчуванням.

При цьому департамент охорони здоров'я облдержадміністрації відповідально заявляє, що на базі Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні не перебували і не перебувають особи, які постраждали під час бойових дій на території області.