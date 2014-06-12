Харкову на закупівлю інсуліну з держбюджету виділять понад 20 млн

Харкову цього року на закупівлю інсуліну з державного бюджету України виділять 20,2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Юрія Сороколата, на додаток до цієї суми з міського бюджету буде виділено на закупівлю препарату ще 1 млн грн.

Він заувжчив, що в 2013 році на придбання інсуліну була виділена така ж сума.

За словами Сороколата, у Харкові проживають 7,7 тис. інсулінозалежних городян, більше 2,6 тис. з них використовують імпортний інсулін, 5 тис. - вітчизняний. Всього у Харкові зареєстровано 100,1 тис. людей, що страждають на ендокринну патологію. На цукровий діабет хворіють 45,7 тис. харків'ян, у тому числі 45,5 тис. дорослих та 259 дітей і підліткі