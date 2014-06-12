У Криму ВІЛ-позитивні ув'язнені залишилися без лікування

У Криму ВІЛ-позитивні ув'язнені та засуджені залишилися без життєво важливого лікування. Про це УНІАН повідомили у Всеукраїнській мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

У повідомленні зазначається, що “за інформацією Управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) по Республіці Крим та місту федерального значення Севастополю, запас препаратів антиретровірусної терапії для ВІЛ-позитивних ув’язнених на балансі управління закінчились 10 червня”.

У повідомленні зазначається, що препарат «Тенвір», що входить в схему лікування для 32 ВІЛ-позитивних ув'язнених, не входить до переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів 2014 року, затвердженого урядом Російської Федерації, і відповідно не може закуповуватися за рахунок коштів федерального бюджету. “Дана ситуація може призвести до переривання антиретровірусної терапії та призведе до катастрофічних наслідків для життя та здоров'я ВІЛ-позитивних ув'язнених, які відбувають покарання в Криму”- зазначають в організації. При цьому сказано, що в установах Управління ФСВП Росії по Республіці Крим та м. Севастополю містяться 83 ВІЛ-позитивних ув'язнених та засуджених, які отримують антиретровірусну терапію.

«ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» звертається до урядів України та РФ з вимогою знайти метод урегулювання ситуації, яка ставить під загрозу життя людей. Мережа та наголошує на неприпустимості переривання лікування, що є прямим порушенням прав громадян на життя та здоров’я», - заявив голова Координаційної ради Мережі Володимир Жовтяк.

Нагадаємо, Росія у березні ц. р. анексувала український Крим.