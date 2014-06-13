У центрі Донецька в результаті вибуху постраждали 7 осіб - ОДА

У центрі Донецька біля будівлі облдержадміністрації, захопленої раніше терористами, у результаті вибуху постраждали 7 осіб.

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

«У результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі облдержадміністрації, який стався 12 червня пізно ввечері, постраждали сім осіб. Це люди, які перебували в районі вибуху», - зазначається у повідомленні. При цьому наголошується, що постраждалих у стані різного ступеня тяжкості, в тому числі у важкому стані, доставлено до лікарень Донецька.

За неофіційною інформацією, отриманою від джерела, наближеного до працівників медустанов, один з постраждалих нібито помер.