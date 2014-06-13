У Дніпропетровськ привезли пораненого хлопчика зі Сніжного

14-річного хлопця, пораненого в результаті вибуху в Сніжному Донецької області, доправили до Дніпропетровська літаком і взяли на лікування до обласної дитячої лікарні, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив у п’ятницю директор лікарні Олександр Хитрик, хлопець отримав численні осколочні поранення м’яких тканин грудної клітини, плеча, передпліччя, черева. Його стан оцінювався як середнього ступеню тяжкості. Вночі йому зробили операцію, видаливши осколки, провели антибактеріальну терапію.

За словами лікаря, у постраждалого важка психологічна травма – на його очах загинув батько та ще кілька родичів. Мати жива і вже прямує до Дніпропетровська.

Дитину в лікарні поки не дозволяють знімати, з хлопцем вже працюють психологи. «Ми не хочемо поглиблювати травму, – сказав Олександр Хитрик. – Спершу всі у нього запитували, що сталося, але психологи кажуть: це абсолютно неправильно. Його навпаки треба відволікти, відвести від цієї теми. Найстрашніше в цій ситуації – будь-які операції минають, травми минають, але психологічні травми залишаються на довгі роки, особливо у дитини».

«Треба починати лікування паралельно. Сьогодні буде кафедра психіатрії займатись з цією дитиною, звідти приїдуть психологи», – додав лікар.

Як зазначили в лікарні, медичний заклад має всі необхідні ліки для хлопця. Свою допомогу пропонують і волонтери.