Лікарі Києва зможуть безкоштовно зможуть отримати офтальмологічну консультацію

Лікарі державних та комунальних медичних установ Києва протягом місяця матимуть змогу позачергово та безкоштовно отримати офтальмологічну консультацію в одній зі столичних поліклінік.

Відповідну акцію до Дня медика започаткував головний лікар Київської міської офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока" Сергій Риков, повідомляє прес-служба КМОЛ.

Вітаючи колег з професійним святом, Риков підкреслив, що абсолютно усі працівники державних та комунальних медичних закладів столиці матимуть змогу пройти кваліфіковане офтальмологічне обстеження в одній із поліклінік Києва.

«Медики не рідко бувають чоботарями без чобіт, людей лікуємо, а до свого здоров'я руки не завжди доходять. Тому ми вирішили надати лікарям змогу протягом місяця, з 16 червня по 16 липня, позачергово та абсолютно безкоштовно отримати консультації та огляд в одному із наших закладів», - сказав головний лікар "Центру мікрохірургії ока".

Відповідні консультації та огляд будуть надаватись у поліклініці за адресою: вул. Метробудівельна, 12. Попередній запис можна здійснити на сайті http://цмхо.com.ua/ua/zapis або за телефоном: 408-29-88.