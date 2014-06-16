Миколаївщина: на організацію літнього відпочинку дітей буде спрямовано понад 30 млн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської обласної ради, в даний час на відпочинку в пришкільних таборах Миколаївської області перебуває 25 тис. 509 дітей.

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Тема літнього оздоровлення обговорювалася на традиційній веб-конференції голови облради Тараса Креміня з головами районів області.

Керівник постійної депутатської комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї, молоді і спорту Микола Кравченко акцентував увагу на необхідності жорсткого контролю над якістю води, харчування, культурних програм. За його словами, гроші для цього в місцевих бюджетах передбачені, і економити на дітях не можна. Кравченко відзначив, що комісія не може кожного разу виїжджати на місце, і тому попросив керівництво районів реагувати на всі сигнали, що надходять.

Голова облради до проведення веб-конференції побував в Рибаковці на відкритті оздоровчого сезону в дитячому центрі «Орлятко» і відзначив високий рівень підготовки до організації дитячого відпочинку.

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Кремінь закликав уважно ставитися до кожної дитини, адже серед них чимало дітей з інших областей України. Він повідомив, що на відпочинок приїхали 1 тис. 200 дітей зі Львівської, Чернігівської, Кіровоградської і Одеської областей. «Ми зобов'язані не тільки продемонструвати привітність і гостинність, а й використати цю можливість для реклами нашого регіону, презентації його унікальних рекреаційних можливостей, і, як результат, підвищення авторитету влади», - наголосив Кремінь.

Він заявив, що бере під особистий контроль хід дитячого оздоровчого сезону, а керівництво Березанського і Очаківського районів попросив приділяти підвищену увагу питанням безпеки на воді та санітарному контролю у дитячих оздоровницях.