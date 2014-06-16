Чернігівщина: з харчовим отруєнням госпіталізовано вже 11 дітей

У місті Носівка Чернігівської області в період з 11 по 13 червня до центральної лікарні з попереднім діагнозом – харчова токсикоінфекція - госпіталізовано 11 учнів загальноосвітньої школи № 2, які вживали їжу у їдальні пришкільного оздоровчого табору “Веселка”.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, в осередку захворювання фахівці обласної та районної СЕС проводять комплекс санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. Всього в таборі оздоровлюються 100 учнів.

Ситуація знаходиться на контролі Управління ДСНС в Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 10 учнів, які відпочивали у пришкільному таборі, були доставлені до Носівської районної лікарні з отруєнням.

Носівський районний відділ УМВС України в області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).