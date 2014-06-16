Кличко доручив провести розслідування щодо вартості ліків у КП "Фармація"

Мер Києва Віталій Кличко доручив провести розслідування щодо вартості ліків і медичних препаратів у комунальних аптеках КП «Фармація», повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

«Я хочу продемонструвати: вчора були куплені ліки в аптеках, які знаходяться в сусідніх будинках – одна з них комунальна, інша – комерційна. Ось чеки, і ціна на одні і ті ж ліки. І в комерційній аптеці ціна на 15% нижче, хоча комунальні аптеки не мають такого фінансового навантаження як орендна плата! Тому я доручаю провести розслідування, чому в комунальних аптеках КП "Фармація" однаковий набір медикаментів коштує на 15 відсотків дорожче, ніж в комерційних аптеках", - наголосив Кличко.

Мер Києва запропонував керівнику "Фармації" чимшвидше написати заяву про звільнення.

Київський міський голова також вимагає провести службові розслідування по «Київтранспарксервісу», «Київпастрасу», «Київметрополітену», зазначається в повідомленні.