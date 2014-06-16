У Києві цього літа працюють 95 пришкільних таборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Київської міськдержадміністрації – керівник апарату КМДА Оксана Долінська на засіданні в КМДА.

За її даними, 95 пришкільних таборів почали працювати в Києві в загальноосвітніх навчальних закладах з 2 червня. Там можуть відпочити 7 тис. 159 дітей. Вартість путівки на 18 днів становить 466 грн, при цьому батьківська плата становить 116 грн. Безкоштовно мають можливість відпочити діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші соціальні категорії. На забезпечення роботи цих таборів у бюджеті Києва передбачено видатки в сумі майже 2 млн 700 грн.

Долінська повідомила, що у пришкільних таборах відпочивають 15 дітей зі східних регіонів України та Криму.

Вона констатувала тенденцію до збільшення кількості дітей у дитсадках цього літа, пояснюючи її відсутністю в батьків можливості та бажання вивезти дітей до моря, бо Крим окуповано, а в інших регіонах - нестабільна ситуація. Зважаючи на це, зазначила Долінська, з числа дошкільних навчальних комунальних закладів закрились на літній період лише 10%.

Заступник голови КМДА також наголосила на недостатньому фінансуванні для оздоровлення дітей столиці. «Сьогодні на оздоровлення та відпочинок загалом не вистачає 21 млн 397 тис. грн. Це гостра проблема. В порівнянні з іншими регіонами у Києві одна з найнапруженіших ситуацій з фінансуванням оздоровчої компанії після Миколаївської і Донецької областей. Ми із заступником (голови КМДА) з питань економіки та фінансів будемо звертатися до Вас, до Київради, для перегляду питання», - заявила Долінська, звертаючись до головуючого на засіданні Київського міського голови Віталія Кличка.